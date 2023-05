01:58:54

Arrancamos estrenando nuevo temón de Lady Banana, 'La jaula', otra potente canción de las zaragozanas que viene a demostrar que estamos ante uno de los mejores dúos de rock de nuestra escena. Además, te traemos novedades de Greta Van Fleet, La Trinidad, Ruby Waters, y Molotov junto al rapero WOS.

Créditos de la foto de Lady Banana: Eider Iturriaga / Izarbe Photo.

Playlist:

LADY BANANA - La jaula

LADY BANANA - Domino

ROYAL BLOOD - Oblivion

DEMOB HAPPY - Voodoo Science

BISH BASH - Do What Daddy Says

RUBY WATERS - Flash Flood

BLACK HONEY - Charlie Bronson

GRETA VAN FLEET - Sacred The Thread

LED ZEPPELIN - When the Levee Breaks

BEYONCÉ - Don't Hurt Yourself (feat. Jack White)

BETTY DAVIS - They Say I'm Different

FUNKADELIC - Hit It and Quit It

THE HEAVY - Just Like Summer

BLACK PUMAS - Fire

RIVAL SONS - Nobody Wants to Die

WOLFMOTHER - Stay A Little Longer

WOLFMOTHER - New Moon Rising

HIMALAYAS - Alone

ELECTRIC ENEMY - Bleed Me Dry

MUSE - Stockholm Syndrome

RAGE AGAINST THE MACHINE - Vietnow

MOLOTOV - Molotov Cocktail Party

MOLOTOV - Money In The Bank (feat. WOS)

CARLANGAS - O día que volvín nacer (feat. Grande Amore & Mundo Prestigio)

CARLANGAS - Regalao

LA TRINIDAD - Aprende a gestionar tu fracaso con nosotros

IGUANA DEATH CULT - Oh No

BLUR - The Narcissist

BLUR - Song 2