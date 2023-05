01:58:36

Sabroso menú el de hoy: abrimos con lo nuevo de King Gizzard & The Lizard, que han vuelto al thrash metal con 'Gila Monster', primer adelanto de su próximo álbum. Además, escuchamos una nueva canción de Foo Fighters, 'Under You' (segundo avance de su disco 'But Here We Are'), novedades de Medalla, Nothing But Thieves y The Legendary Tigerman, y primeras confirmaciones del festival Dcode.



Playlist:

KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD - Gila Monster

KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD - Mars For The Rich

MEDALLA - Banderas a media asta

MANDO DIAO - Frustration

MOTHER MOTHER - Hayloft

CAROLINA DURANTE - 10

BLACK HONEY - Cut the Cord

GRETA VAN FLEET - When The Curtain Falls

WOLFMOTHER - Stay A Little Longer

ROYAL REPUBLIC - Are You Gonna Go My Way (feat. Ko Ko Mo) (Live at l'Olympia)

THE KILLS - No Wow (The Tchad Blake Mix 2022)

THE LEGENDARY TIGERMAN - Good Girl (feat. Asia Argento)

DEPECHE MODE - Never Let Me Go

HERMANA FURIA - Locxs

RUFUS T. FIREFLY - Río Wolf (En directo. Versión 'El largo mañana')

HAVALINA - Maquinaria

LOS INVADERS - Lady Goodman

LA ÉLITE - Transpotting (feat. The Parrots)

VEINTIUNO - La vida moderna (feat. Love of Lesbian)

PAN - Despacio-tiempo

THE SMASHING PUMPKINS - Spellbinding

NOTHING BUT THIEVES - Overcome

FOO FIGHTERS - Under You

FOO FIGHTERS - Rescued

FOO FIGHTERS - This Is a Call

ALBERT HAMMOND JR. - Old Man

THE STROKES - Last Nite (Rough Trade Version)