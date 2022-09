01:58:29

Los prolíficos King Gizzard & The Lizard Wizard ponen el broche de oro de esta sesión con 'Ice V', adelanto del primeros de los tres discos que publicarán en octubre. Además, escuchamos lo nuevo de Death Bells y Johnny Hunter -dos de las mejores bandas emergentes de post-punk que te puedes echar a los oídos en este momento-, y estrenamos nuevo cañonazo de Moses Rubin, que este viernes lanza 'Dreams & Certainties', trabajo en el que la música mezcla con elegancia rock, blues, psicodelia y folk.

Playlist:

DEATH BELLS - Hysteria

JOHNNY HUNTER - Endless Days

SHAME - One Rizla

LEVITANTS - La ventana

NUEVA VULCANO - El eucalipto

GO CACTUS - No Money

MATTY GREG - As It Was

VENTURI - Naces, creces, enloqueces

GINEBRAS - Ansiedad

LOS RONALDOS - Si os vais

ARIEL ROT - Baile de ilusiones (feat. Fito y Fitipaldis)

LOS RODRÍGUEZ - La puerta de al lado

ANDRÉS CALAMARO - Cuando te conocí

ANDRÉS CALAMARO - Los demonios (feat. Andy Chango)

ANDY CHANGO - Neuronas

JULIETA VENEGAS - En tu orilla

BUNBURY - Sí

MARCUS KING - Pain

MOSES RUBIN - What Am I Doing Now?

TYLER BRYANT & THE SHAKEDOWN - Ain't None Watered Down

LARKIN POE - Georgia off My Mind

THE SHEEPDOGS - Scarborough Street Fight

ROYAL BLOOD - Little Monster

LADY BANANA - Overflow

BALA - Hoy no

THE LAZY EYES - Fuzz Jam

KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD - Ice V