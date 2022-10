01:58:59

Vamos con el tercer disco que King Gizzard & The Lizard Wizard publican este mes; en esta sesión escuchamos el primer avance de 'Changes'. Además, empezamos a bucear en la colección de temas inéditos y mezclas alternativas que incluye la reedición de 'Honestidad brutal' de Andrés Calamaro, y te traemos novedades de Kitai, Maryland y Ron Gallo. Playlist: LOS ESTANQUES Y ANNI B SWEET - Brillabas LOS ESTANQUES Y ANNI B SWEET - Caballitos de mar KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD - Hate Dancin' THE LAZY EYES - Fuzz Jam DERBY MOTORETA'S BURRITO KACHIMBA - Porselana Teeth MARYLAND - Volver a nacer MARYLAND - El chico de oro CORIZONAS - Nubes negras ÁNGEL STANICH - Nazario ANDRÉS CALAMARO - Eclipsado (Mezcla Joe Blaney) ANDRÉS CALAMARO - Clonazepán y circo (The Lost Weekend Sessions) ANDRÉS CALAMARO - Inocentes NIÑOS MUTANTES - Buena suerte SECOND - Muévete y siente FULL - Alfombra roja VIVA SUECIA - El bien KITAI - Cometa Halley BASS DRUM OF DEATH - Say Your Prayers RIVAL SONS - Nobody Wants to Die GRETA VAN FLEET - My Way, Soon NEAL FRANCIS - Very Fine, Pts. 1 & 2 LITTLE SIMZ - Little Q, Pt. 2 ARCTIC MONKEYS - I Ain'tQuiet Where I Think I Am ARCTIC MONKEYS - R U Mine? RON GALLO - Anything But This RON GALLO - Young Lady, You're Scaring Me