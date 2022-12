Kainalu | Magic City | Hippies | Sure Sure

01:58:38

En la portada de esta sesión, el sonido bailable y sofisticado de Kainalu, Tame Impala, Gorillaz, Myd, Magic City Hippies, Sure Sure, Joel Sarakula y Djo.

Playlist:

KAINALU - Ginseng Hourglass

TAME IMPALA - Is It True

GORILLAZ - New Gold (feat. Tame Impala and Bootie Brown)

MYD - Domino

MAGIC CITY HIPPIES - High Beams (feat. Nafets)

MAGIC CITY HIPPIES - Garden Fiya

MAGIC CITY HIPPIES - Diamond

SURE SURE - Funky Galileo

JOEL SARAKULA - Lonely Town

DJO - I Want Your Video

PARCELS - Somethinggreater (Gaspard Augé & Victor Le Masne Remix)

FOALS - Wake Me Up (Flight Facilities Remix)

CALA VENTO - Equilibrio

YAWNERS - Paranormal (con Cala Vento)

REPION - Barrio Somavilla

MELIFLUO - Historias de hace tiempo

CASASOLA - Cada vez que nos encontramos

SUPERSUBMARINA - Arena y sal

VICTORIAS - El truco

VERONA - Ya no es lo mismo

VEINTIUNO - La vida moderna (feat. Love of Lesbian)

LOVE OF LESBIAN - Los irrompibles

BUNBURY - El club de los imposibles (En directo en Zaragoza, 2002)

DIRTY HONEY - Gypsy

RIVAL SONS - Nobody Wants to Die

RIVAL SONS - Tell Me Something

LED ZEPPELIN - Immigrant Song (Live, 1972)