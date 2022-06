01:58:46

La canción más crujiente de esta sesión la sirven los suecos Internet Friends con 'Rice Krispies', nuevo cañonazo de la banda de Gotemburgo. Además, en este Turbo 3 de lunes escuchamos novedades de Gaz Coombes (líder de Supergrass), Julia Jacklin, Cannons y Soccer Mommy.

Playlist:

YAWNERS - Rivers Cuomo

WEEZER - Keep Fishin'

WEEZER - The Garden of Eden

SUPERGRASS - Pumping On Your Stereo

GAZ COOMBES - Sonny The Strong

MARTIN COURTNEY - Sailboat

BABY STRANGE - Under The Surface

INTERNET FRIENDS. - Rice Krispies

SPORTS TEAM - The Game

MATTY GREG - As It Was

THE STROKES - You Only Live Once

THE VACCINES - Disaster Girl

THE VACCINES - Norgaard

WET LEG - Angelica

JULIA JACKLIN - I Was Neon

FLEETWOOD MAC - Dreams

CANNONS - Hurricane

FOALS - Lifes Is Yours

PARCELS - Free (Folamour Remix)

MARK RONSON - Too Much (feat. Lucky Daye)

LUCKY DAYE - Feels Like

MAC SATURN - Mr. Cadillac

LEÓN BENAVENTE - Viejos rockeros viejos

LOS ESTANQUES Y ANNI B SWEET - Bla, Bla, Bla

TEMPLES - Oh the Saviour

LORI MEYERS - Hacerte volar