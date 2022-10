01:59:03

Dan Auerbach de The Black Keys editará con su sello el nuevo disco de Hermanos Gutiérrez, dúo instrumental de sonido evocador, desértico y delicioso al que escuchamos en esta sesión, en la que también compartimos contigo novedades de Jonathan Jeremiah, The Murlocs, Tove Lo y Holly Humberstone.

Playlist:

TOVE LO - No One Dies From Love

ELYELLA - Narcotic (feat. Rural Zombies)

WISEMEN PROJECT - I Feel Love (feat. Suu)

KITAI - Borracho de amor (David Van Bylen Remix)

SOCCER MOMMY - Shotgun

HOLLY HUMBERSTONE - The Walls Are Way Too Thin

SHARON VAN ETTEN - Mistakes

OLIVER SIM - Fruit

THE XX - Crystalised

JACK WHITE - If I Die Tomorrow

DANGER MOUSE & DANIELE LUPPI - Two Against One (feat. Jack White)

BROKEN BELLS - Love On The Run

HERMANOS GUTIÉRREZ - Tres hermanos (feat. Dan Auerbach)

THE BLACK KEYS - Weight of Love

DANGER MOUSE & BLACK THOUGHT - Aquamarine (feat. Michael Kiwanuka)

JONATHAN JEREMIAH - Restless Heart

ARCTIC MONKEYS - I Ain't' Quite Where I Think I Am

ARCTIC MONKEYS - Arabella

THE MURLOCS - Living Under A Rock

GOBLIN CIRCUS - Creepy Monster

KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD - Cellophane

KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD - I'm in Your Mind Fuzz

KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD - Hate Dancin'

KING TUFF - Psycho Star

DEWOLFF - It Ain't Easy

DEWOLFF - Heart Stopping Kinda Show

RUFUS T. FIREFLY - Me has conocido en un momento extraño de mi vida