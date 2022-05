01:58:36

Nuevo cañonazo de Hermana Furia: estrenamos 'Dame vida', otro de los cortes que conforman uno de los mejores discos de rock del año, 'Todo mal'. Además, escuchamos novedades de Jungle y Jaguar Jonze, y repasamos el cartel del DCODE 2022.

Playlist:

THE KOOKS - Naive

DELUXE - El amor valiente

MAXÏMO PARK - Apply Some Pressure

THE HIVES - Hate To Say I Told You So

THE GARLIC PHANTOMS - The Garlic Phantoms

HERMANA FURIA - Dame vida

RIVAL SONS - Open My Eyes

CLUTCH - Red Alert (Boss Metal Zone)

QUAKER CITY NIGHT HAWKS - Suit in the Back

THE BLUE STONES - Spirit

DIANA ROSS & TAME IMPALA - Turn Up The Sunshine

JUNGLE - Good Times

AARON FRAZER - Over You

LOS ESTANQUES Y ANNI B SWEET - Bla, bla, bla

LOS ESTANQUES Y ANNI B SWEET - El Sol no ha salido hoy

TY SEGALL - Hello, Hi

METZ - Wet Blanket

PERRO - La Reina de Inglaterra

MEDALLA - Velázquez

KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD - The Grim Reaper

MOTHER MOTHER - Hayloft II (SMASHUP)

MUSE - Hysteria

MUSE - Won't Stand Down

CRAWLERS - Hush

CRAWLERS - Fuck Me (I Didn't know How To Say)

LUNA AURA - Smile (feat. Cameron Walker)

JAGUAR JONZE - Trigger Happy

JAGUAR JONZE - Punchline

HARRY STYLES - As It Was

HARRY STYLES - Music For a Sushi Restaurant