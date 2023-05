01:58:36

Arrancamos nueva semana con Heather, banda catalana liderada por la cristalina voz de Heather Cameron, de la que destacamos su segundo álbum, 'Old Cry, I Walk', un disco que combina con equilibrio y solidez pop, shoegaze y rock de aroma noventero, con ecos de la primera PJ Harvey, The Pastels o algunos sonidos de la escena Madchester. Además, nos detenemos en el álbum de rarezas que han publicado Buffalo Killers y en el primer disco de The Gabbard Brothers, proyecto en el que encontramos a integrantes de Buffalo Killers.

Playlist:

HEATHER - Watching Lovers

THE STONE ROSES - She Bangs the Drums

THE CHARLATANS - White Shirt

MARK RONSON - The Only One I Know (feat. Robbie Williams)

THE ALLERGIES - Never Gonna Let Go

JITWAM - Poor Man's Boy

ELECTRIC ENEMY - Take the Wheel

TIGERCUB - Play My Favourite Song

QUEENS OF THE STONE AGE - Emotion Sickness

QUEENS OF THE STONE AGE - Fairweather Friends

TROPICAL GOTHCLUB - Double Blind

CORA YAKO - Campamento Krusty

WEEZER - Say It Ain't So

YAWNERS - Rivers Cuomo

CALA VENTO - ¿Qué hay del placer?

COMIC SANS - Gogeta Super Saiyan 4

GOBLIN CIRCUS - Super Saiyan

FRANKIE AND THE WITCH FINGERS - Pleasure

EL PERRO - K. Mt.

BUFFALO KILLERS - Stand Back And Take A Good Luck

THE GABBARD BROTHERS - Little Mama

THE LEMON TWIGS - What You Were Doing

BIG STAR - In The Street

OLIVIA JEAN - Don't Leave

JACK WHITE - A Madman from Manhattan

LILLIE MAE - You've Got Other Girls for That

HOZIER - Eat Your Young

PORTUGAL. THE MAN - Dummy

GUM & AMBROSE KENNY-SMITH - Old Transistor Radio

TAME IMPALA - Solitude Is Bliss