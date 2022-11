01:59:00

Por fin llegó el momento de escuchar juntos 'Deconstrucción', primer avance del próximo y esperado disco de Havalina, una de las bandas de rock más grandes de nuestra escena. Pero antes, abrimos esta sesión con las dos canciones nuevas de Cala Vento. Además, te traemos novedades de Gyoza, Metallica, Softee, The Range y King Tuff.

Playlist:

CALA VENTO - Equilibrio

CALA VENTO - Casa Linda

KING TUFF - Portrait Of God

FUZZ - Spit

GYOZA - Oppenheimer

HAVALINA - Deconstrucción

HAVALINA - Abismoide

DAYEEKER - Neon Grave

METALLICA - Lux Aeterna

ROYAL BLOOD - Sad But True

BRKN LOVE - Bad Blood

THE NIFTYS - Mi ley

KITAI - A bocajarro

ALT-J - U&Me (Baauer Remix)

THE RANGE - Ricercar

MR JUKES & BARNEY ARTIST - 93

NXWORRIES - Where I Go (feat. H.E.R.)

GECKO TURNER - Monosabio Blues

GECKO TURNER - Ain't No Preachin' to the Choir

BIBIO - S.O.L. (feat. Olivier St. Louis)

MAXIMILIANO CALVO - Feng Shui

SOFTEE - Red Light Green Light

GIRL ULTRA - Punk (feat. Little Jesus)

RINA SAWAYAMA - This Hell

DUA LIPA - Don't Start Now

FOALS - 2001 (Myd Remix)

MYD - The Sun (feat. JAWNY)