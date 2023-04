01:58:44

Te presentamos el debut en solitario de Grian Chatten, vocalista de Fontaines D.C., 'The Score', primera canción que conocemos de la aventura solista del irlandés. Y más proyectos solistas: degustamos una de las tajadas del primer trabajo en solitario de Carlangas, ex Novedades Carminha. Además, estrenamos nuevo avance del primer disco de Calizo, la super banda formada por miembros de grupos como Corizonas, Aurora & The Betrayers o MamaFunko; y te presentamos la ópera prima de Chappaqua Wrestling.

FONTAINES D.C. - Televised Mind

GRIAN CHATTEN - The Score

FONTAINES D.C. - Boys In the Better Land

THE SHERLOCKS - Sirens

MILES KANE - Troubled Son

CARLANGAS - Regalao

VENTURI - Puto friki

CHAPPAQUA WRESTLING - Need You No More

THE CLAUSE - Hate the Player

LOS INVADERS - Easy Love

LOS INVADERS - Dinamita

PRIMAL SCREAM - Jailbird

BLUR - Jubilee

DERBY MOTORETA'S BURRITO KACHIMBA - Porselana Teeth

CALIZO - Amanecer

CORIZONAS - Deseando ver la luz

ARIZONA BABY - Devilish Minds

ARIZONA BABY - Shiralee

RIVAL SONS - Bird in the Hand

THE WHITE STRIPES - The Air Near My Fingers

BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB - Little Thing Gone Wild

ELECTRIC ENEMY - Burn

ELECTRIC ENEMY - Bleed Me Dry

BIFFY CLYRO - A Hunger In Your Haunt

GALLUS - Eye To Eye

ENAMORADOS - Tu placer

BUZZCOCKS - What Do I Get?