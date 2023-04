01:58:42

Si vas al final de este podcast podrás encontrar lo nuevo de Greta Van Fleet, 'Meeting The Master', primer adelanto de su próximo disco, 'Starcatcher'. Pero antes, tienes toda una sesión repleta de nuevos temones de Yonaka, Scowl, Pvris, Grandson y The Linda Lindas. Además, te presentamos a una nueva banda, Cumpleaños Un Martes, que han aportado un extra de punch de guitarras y contundencia rítmica a la potente versión que acaban de publicar de 'Sargento de Hierro', original de Morgan.

Playlist:

SCOWL - Opening Night

YONAKA - Welcome to My House

PVRIS - Good Enemy

ANTIFAN - (No) sigas mis pies

ALIZZZ - Que pasa nen

CALA VENTO - 23 semanas

BIELA - 16s

CUMPLEAÑOS UN MARTES - Sargento de Hierro

CUMPLEAÑOS UN MARTES - Cerca (Guarreo)

COMIC SANS - Comic Sans

LA PALOMA - No es una broma

FIN DEL MUNDO - El próximo verano

THE LINDA LINDAS - Too Many Things

BALANCE AND COMPOSURE - Savior Mode

HAVALINA - Actitud

MOURA - Baile do dentón

THE HANGING STARS - Ava

LEVITATION ROOM - Mr. Polydactyl Cat

KAISER CHIEFS - Jealousy

KAISER CHIEFS - Never Miss A Beat

VENTURI - Darveider

LADY BANANA - Overflow

DEMOB HAPPY - Run Baby Run

GRANDSON - Drones

JOE UNKNOWN - Hell of Mine

MONTEPERDIDO - Vas a petar

REPION - En todo momento

RIVAL SONS - Nobody Wants to Die

GRETA VAN FLEET - Meeting The Master

LED ZEPPELIN - No Quarter