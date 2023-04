01:58:45

Hoy en Radio 3, en 180 Grados y Turbo 3, estrenamos la nueva y mágica versión de 'Lovers' que Gold Lake han grabado con Anni B Sweet. Además, bailamos con el single que acaba de lanzar Romy, 'Enjoy Your Life', buceamos en la reedición 20º aniversario de 'Meteora' de Linkin Park, y escuchamos 'Bone Church', nuevo single de Slipknot.

Playlist:

HELLSINGLAND UNDERGROUND - Red Number One

THE SOUNDTRACK OF OUR LIVES - Bigtime

LINKIN PARK - Somewhere I Belong (Live In Texas)

LINKIN PARK - Faint (Demo 2002)

LINKIN PARK - Fighting Myself

SLIPKNOT - Duality

SLIPKNOT - Bone Church

NINE INCH NAILS - Closer

PUSCIFER - Postolous (Re-Imagined by Phantogram)

GLU - My Demons (feat. Phantogram)

QUEENS OF THE STONE AGE - Smooth Sailing

COCTEAU TWINS - Cherry-coloured Funk

GOLD LAKE - Lovers (feat. Anni B Sweet)

RUFUS T. FIREFLY - Selene (Directo en Sonorama 2022)

IZAL - Pausa (En directo con Bunbury)

OLIVER SIM - Sensitive Child (Soulwax Remix)

ROMY - Enjoy Your Life

KUVE - Xena

DUA LIPA - Don't Start Now

THE CHEMICAL BROTHERS - No Reason

PAN - Despacio-Tiempo

PECKER - Séptimo asalto

NUNATAK - Cierra al salir