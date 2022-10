01:59:04

Si te gusta la neopsicodelia de bandas como Psychedelic Porn Crumpets o la psicodelia garajera de Frankie and The Witch Finger, te recomendamos que le eches una buena escucha a la banda murciana que te presentamos en esta sesión: Goblin Circus; este cuarteto ha plasmado su potente sonido en un EP de cinco canciones perfectas para montar un buen pogo. Además, seguimos buceando en el nuevo disco de Arctic Monkeys y escuchamos lo último de The Wombats, Welshy Arms, The K's, Juan Azul, Stone, The Reytons, Louis Tomlinson y Tropical Gothclub -proyecto en solitario de Dean Fertita de Queens of the Stone Age y The Dead Weather-.

Playlist:

THE REYTONS - Avalanche

STONE - Money (Hope Ain't Gone)

THE K'S - Hometown

LOUIS TOMLINSON - Out Of My System

CIRCA WAVES - Do You Wanna Talk?

THE WOMBATS - Let' Dance to Joy Division

THE WOMBATS - I Think My MindHas Made Its Mind Up

TROPICAL GOTHCLUB - Infernal Inside

QUEENS OF THE STONE AGE - If I Had a Tail

ARCTIC MONKEYS - Hello You

THE LAST SHADOW PUPPETS - My Mistakes Were Made For You

WELSHLY ARMS - Dangerous

WELSHLY ARMS - Proud

WUNDERHORSE - Leader of the Pack

MARCUS KING - Lie Lie Lie

RIVAL SONS - Nobody Wants to Die

DIRTY HONEY - Gypsy

THE GRASSLAND SINNERS - Paradise

GERMÁN SALTO - Cuando no tenías sed

ARDE - Arde

JUAN AZUL - Me dijo ser tuyo

DJO - Gloom

POND - Human Touch (Live at the BBC)

PSYCHEDELIC PORN CRUMPETS - Lava Lamp Pisco

GOBLIN CIRCUS - Creepy Monster

GOBLIN CIRCUS - Super Saiyan

FRANKIE AND THE WITCH FINGERS - Electricide

JAWS THE SHARK - Reno

THE WHITE STRIPES - Fell In Love With a Girl

FRANK CARTER & THE RATTLESNAKES - The Drugs (feat. Jamie T)