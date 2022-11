01:58:48

Ginebras lo han vuelto a hacer: han lanzado un nuevo y fresquérrimo temón lleno de buenas vibras y que conjuga su talento para hacer melodías ultra pegadizas con unas letras que llegan a la primera, y además lo han grabado junto a uno de sus fans, Dani Martín. Además, en esta sesión escuchamos el brutal cañonazo de The Niftys, 'Mi ley', single con el que la banda de Albacete nos avanza su próximo disco (en el que pasan del inglés al castellano), y bailamos con el nuevo sencillo de Kuqui Alegre, una adictiva pieza de electropop titulada 'Restaurante chino'.

GINEBRAS - Alex Turner

GINEBRAS - Desastre de persona (con Dani Martín)

NIÑA POLACA - Lo que yo te he querido (pretérito perfecto)

KUQUI ALEGRE - Restaurante chino

DANI - Rumor (con Aaron Rux)

WISEMEN PROJECT - I Feel Love (feat. Suu)

DORIAN - Energía rara (David van Bylen Remix)

ZAHARA - Berlin U5 (Reputa) (con Alizzz)

KAISER CHIEFS - How 2 Dance

MIAMI HORROR - I Look to You (feat. Kimbra)

CHROMEO - Raspberry Blush

VENICE CLUB - Freedom (feat. Irfane)

BREAKBOT - Baby I'm Yours (feat. Irfane)

ROYAL BLOOD - Trouble's Coming

THE NIFTYS - Mi ley

HERMANA FURIA - Noche en vela

GYOZA - As Close as It Gets

OCTOBER DRIFT - Lost Without You

NIKKI LANE - First High

THE SHEEPDOGS - I Wanna Know You

CORIZONAS - Escucha mi voz

MARCUS KING - Rescue Me

ADAM GILES LEVY - Wild Earth

DAN MILLSON - Ugly

WELSHLY ARMS - Dangerous

MELIFLUO - Generación perdida

FEATHERWEIGHT - Giving Up

LOVE OF LESBIAN - Los irrompibles