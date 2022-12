01:59:01

El blues rock oscuro e inquietante de The Blackwater Fever protagoniza los primeros minutos de esta sesión, en la que destacamos el nuevo álbum de los australianos. Además, escuchamos novedades de Gaz Coombes, James Yorkston con Nina Persson y Júníus Meyvant, y dedicamos la última parte a la memoria de Christine McVie, vocalista y teclista de Fleetwood Mac.

Playlist:

THE BLACKWATER FEVER - The Highway

THE BLACKWATER FEVER - My Weakness

THE BLACKWATER FEVER - Ode To Ol' John Doe

JACK WHITE - All Along the Way

NEIL YOUNG - Old Man

JAMES YORKSTON, NINA PERSSON & THE SECOND HAND ORCHESTRA - Hold Out For Love

GAZ COOMBES - Long Live The Strange

NOEL GALLAGHER'S HIGH FLYING BIRDS - Pretty Boy

JOHNNY MARR - Receiver

DZ DEATHRAYS - Paranoid

HAVALINA - Deconstrucción

PORCUPINE TREEN - Trains

STEVEN WILSON - Personal Shopper (Biffy Clyro Remix)

BIFFY CLYRO - A Hunger In Your Haunt

THE VIRGINMARYS - You're A Killer

TYLER BRYANT & THE SHAKEDOWN - Off the Rails

NIÑA COYOTE ETA CHICO TORNADO - White Room

CAM COLE - White Rabbit

THE BLACK CROWES - The Slider

JÚNÍUS MEYVANT - Neon Experience

JÚNÍUS MEYVANT - Guru

FLEETWOOD MAC - Everywhere

FLEETWOOD MAC - You Make Loving Fun

FLEETWOOD MAC - Don't Stop

FLEETWOOD MAC - The Chain