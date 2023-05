01:58:32

Si te gusta el grunge, el emo, el punk y el rock de aires noventeros, échale una escucha a Featherweight; hoy en Radio 3 estrenamos nuevo adelanto de su álbum de debut. Además, en esta sesión encontrarás la nueva música de Cora Yako (ecos de Weezer y Sum 41 en el corte que seleccionamos) y Groove Nazar, trío de rock con mucho groove funk soul.

Playlist:

FEATHERWEIGHT - Mea culpa

CORA YAKO - Campamento Krusty

SUM 41 - In Too Deep

WEEZER - Photograph

WEEZER - I Want A Dog

EELS - My Beloved Monster

ARDE BOGOTÁ - Cowboys de la A3

RUFUS T. FIREFLY - Lafayette (en directo con Anni B Sweet)

TEMPLES - Crystal Hall

KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD - Gondii

KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD - All Is Known

THE LAZY EYES - Fuzz Jam

DERBY MOTORETA'S BURRITO KACHIMBA - Porselana Teeth

GROOVE NAZAR - Frenetic Outlaws

FANTASTIC NEGRITO - Highest Bidder

QUEENS OF THE STONE AGE - Domesticated Animals

THE RACONTEURS - Bored and Razed

BRUTUS - Victoria

JAPANDROIDS - Younger Us

HÜSKER DÜ - Don't Want to Know If You

NEUMAN - George

ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA - On the Run

THE LEMON TWIGS - What You Were Doing

AJR - The Dumb Song

INHALER - These Are The Days