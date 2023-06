Far From Saints | Lewis OfMan | Peggy Gou | Miles Kane

Empezamos la semana con el sonido playero de Lewis OfMan y Empress Of en 'Highway'; escuchamos uno de los cortes que conforman el primer disco de Far From Saints, la nueva banda de Kelly Jones de Stereophonics y Patty Lynn y Dwight Baker de The Wind and The Wave; bailamos con lo último de Peggy Gou, y te avanzamos otra de las canciones que formarán parte del nuevo álbum de Miles Kane.

Playlist:

LEWIS OFMAN - Highway (feat. Empress Of)

FRANC MOODY - All The Things We Say

PEGGY GOU - (It Goes Like) Nanana

JUNGLE - Candle Flame (feat. Erick the Architect)

BUNBURY - Big-Bang (En director, México, 2000)

BUNBURY - Nuestros mundos no obedecen a tus mapas

TELEVISION - See No Evil

IGUANA DEATH CULT - Pusherman

PARQUET COURTS - Walking at a Downtown Pace

BAR ITALIA - Nurse!

STONE - I Gotta Feeling

THE SNUTS - Zuckerpunch

BILK - Be Someone

KID KAPICHI - Super Soaker

FRIDAY PILOTS CLUB - Hot Mess

THE SKINNER BROTHERS - Shoot Me Up (feat. Jafro)

ARCTIC MONKEYS - The View From The Afternoon

FAR FROM SAINTS - The Ride

THE WIND AND THE WAVE - Feet in the Grass

DAISY JONES & THE SIX - The River

FLEETWOOD MAC - Go Your Own Way

MILES KANE - Baggio

MILES KANE - The Wonder

MILES KANE - Give Up

HOTWAX - Treasure

THE WARNING - More

LADY BANANA - La jaula

ROYAL BLOOD - Mountains At Midnight