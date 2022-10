01:59:02

Estrenamos nuevo cañonazo de Ezpalak, 'Zu izan' (en euskera significa "Sé tú mismo"), que formará parte de su próximo disco, y también de Verona. Además, escuchamos novedades de Welshly Arms, Jean Dawson, Blink-182, Airbag, Frank Carter & The Rattlesnakes con Jamie T, y Jaws The Shark.

Playlist:

KARAVANA - Qué bien los dos

AIKO EL GRUPO - Niños furbito y niñas lo que sea

REPION - Brillante

AIRBAG - Finales alternativos (feat. J de Los Planetas)

LOS PLANETAS - Qué puedo hacer

VERONA - Ya no es lo mismo

MARYLAND - El chico de oro

EZPALAK - Zu izan

LADY BANANA - Overflow

BASS DRUM OF DEATH - Say Your Prayers

THE ARCS - Keeps On Dreamin'

ALTON ALLEN - Miracle Mile

ALTON ALLEN - Hide

BARNS COURTNEY - Supernatural

WELSHLY ARMS - Dangerous

YEAH YEAHS YEAHS - Burning

JEAN DAWSON - Kids Eat Pills

BLINK-182 - Edging

BLINK-182 - First Date

YAWNERS - No me digas

LA PALOMA - No es una broma

TOGETHER PANGEA - Cigarette

JAWS THE SHARK - Reno

DINOSAUR PILE-UP- It's Tricky

DEAD POSEY - Blue Monday

JOHNNY HUNTER - Life

FRANK CARTER & THE RATTLESNAKES - The Drugs (feat. Jamie T)

MUSE - Won't Stand Down

MUSE - Panic Station

PSYCHEDELIC PORN CRUMPETS - Lava Lamp Pisco

RUFUS T. FIREFLY - Río Wolf