Flotamos con la 'Burbuja cómoda y elefante inesperado' de Los Estanques y Anni B Sweet; nos adentramos en el que está llamado a convertirse en uno de los discos del año, un álbum flipante que escuchamos con tres de nuestras canciones favoritas. Además, destacamos la colaboración entre Viva Suecia y Leiva en 'Justo cuando el mundo apriete', nuevo avance del que será el cuarto trabajo de la banda murciana.

Playlist:

LOS ESTANQUES Y ANNI B SWEET - Bla, bla, bla

LOS ESTANQUES Y ANNI B SWEET - Llévame al cielo

LOS ESTANQUES Y ANNI B SWEET - Caballitos de mar

GERMÁN SALTO - Solo el tiempo

FATHER JOHN MISTY - Q4

THE DIVINE COMEDY - The Best Mistakes

EELS - I Like Birds

L.A. - Shakey Ground (En directo desde LIPA, Liverpool, 2022)

THE MYSTERINES - Dangerous (En directo desde LIPA, Liverpool, 2022)

THE KILLS - No Wow (The Tchad Blake Mix 2022)

HERMANA FURIA - Locxs

THE RACONTEURS - Consoler of the Lonely

JAXSON GAMBLE - Power

JOEY VALENCE - Hooligang

BEASTIE BOYS - Intergalactic

HARRY STYLES - Music For a Sushi Restaurant

ROOSEVELT - Passion (feat. Nile Rodgers)

FOALS - 2001

EVERYTHING EVERYTHING - I Want A Love Like This

VIVA SUECIA - No hemos aprendido nada

VIVA SUECIA & LEIVA - Justo cuando el mundo apriete

LEIVA - Flecha (feat. Elsa y Elmar)

SIDECARS - 180 grados

GINEBRAS - Alex Turner

ARCTIC MONKEYS - R U Mine?

LADY BANANA - Domino

LADY BANANA - My Shadow Follows