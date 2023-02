Los Estanques y Anni B Sweet | The Revivalists | Cala Vento

01:58:43

Hoy escuchamos la fantástica versión de ‘Vuelve a oscurecer’ que han grabado en directo Los Estanques y Anni B Sweet. Pero antes, abrimos con lo nuevo de The Revivalists, que han anunciado disco para junio. Además, te traemos novedades de Cala Vento, M83 y The Lemon Twigs.

Playlist:

THE REVIVALISTS - Wish I Knew You

THE REVIVALISTS - Kid

KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD - Gondii

KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD - Gamma Knife

TEMPLES - Cicada

TEMPLES - Sand Dance

LOS ESTANQUES Y ANNI B SWEET - Vuelve a oscurecer (En directo)

ALTIN GÜN - Rakıya Su Katamam

JACCO GARDNER - Find Yourself

HOLLOW SHIP - Magic Mountain (Live)

TAME IMPALA - Mind Mischief

TAME IMPALA - Elephant

HAVALINA - Robótica

HAVALINA - Charco

M83 - Amnesia

M83 - Reunion

THE LEMON TWIGS - The One

THE LEMON TWIGS - Any Time Of Day

DRUGDEALER - Pictures of You (feat. Kate Bollinger)

KING TUFF - Tell Me

KARAVANA - Tití me preguntó

CALA VENTO - Conmigo

THE LUKA STATE - Two Worlds Apart

ARCTIC MONKEYS - R U Mine?

ARDE BOGOTÁ - Los perros