Enter Shikari se encargan de arrancar esta sesión dando cera con su nuevo álbum, 'A Kiss for the Whole World'. Otro de los protagonistas de hoy es Grian Chatten, cantante de Fontaines D.C., del que te avanzamos una segunda canción y más datos de su debut en solitario. Además, te traemos lo nuevo de Portugal. The Man, Hozier, La Trinidad y Mando Diao.

Playlist:

ENTER SHIKARI - It Hurts

YOU ME AT SIX - No Future? Yeah Right (feat. Rou Reynolds)

THIRTY SECONDS TO MARS - Fallen

TWENTY ONE PILOTS - Car Radio / Heathens (MTV Unplugged)

GRIAN CHATTEN - The Score

GRIAN CHATTEN - Fairlies

NICK CAVE & THE BAD SEEDS - Cannibal's Hymn

NICK CAVE & THE BAD SEEDS - Where the Wild Roses Grow (feat. Kylie Minogue)

PJ HARVEY - A Child's Question, August

EELS - Fresh Feeling

OSCAR LANG - One Foot First

BEACH FOSSILS - Run To The Moon

NEUMAN - The City of Love

ARDE BOGOTÁ - Qué vida tan dura

IVÁN FERREIRO - Pinball

CHICA SOBRESALTO - Poquita cosa (feat. Veintiuno)

VEINTIUNO - Mañana lo dejo

REPION - Brillante

THE HIVES - Bogus Operandi

MANDO DIAO - Frustration

MANDO DIAO - Get It On

MANDO DIAO - Gloria

LA TRINIDAD - Que las palabras broten

CARLANGAS - Regalao

CARLANGAS - O día que volvín nacer

PORTUGAL. THE MAN - Dummy

HOZIER - Eat Your Young