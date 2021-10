01:59:13

La chulería de Liam Gallagher invade los primeros minutos de esta sesión: celebramos el 49º cumpleaños del artista británico escuchando algunos de sus mejores en solitario, con Beady Eye y, por supuesto, al frente de Oasis. Además, te presentamos el primer adelanto del próximo disco de Eels, 'Extreme Witchcraft'.

Playlist:

LIAM GALLAGHER - Shockwave

LIAM GALLAGHER - Greedy Soul

BEADY EYE - Face The Crowd

OASIS - Supersonic

OASIS - Live Forever

OASIS - My Big Mouth

DINOSAUR JR. - I Ran Away

J MASCIS - Every Morning

COURTNEY BARNETT - Rae Street

ERIN MEMENTO - No! No! No! No!

PHOEBE BRIDGERS - Kyoto

JULIEN BAKER - Favor

LUCY DACUS - Hot & Heavy

SNAIL MAIL - Valentine

EELS - Dog Faced Boy

EELS - Good Night On Earth

EELS - Novocaine For The Soul

THE WAR ON DRUGS - I Don't Live Here Anymore

THE KILLERS - Sleepwalker

THE KILLERS - Somebody Told Me

THE STROKES - 12:51

KARAVANA - Después de tanto

NIÑA POLACA - Ivona (Voy a decirle a mi madre que la quiero)

LUNA AURA - Honey

ELASTICA - Connection

CAPSULA - Behind The Trees

VENTURI - Tranquilísimo

ALIZZZ - Ya no vales (feat. C. Tangana)

FRANK CARTER & THE RATTLESNAKES - Go Get a Tattoo (feat. Lynks)

THE VACCINES - Jump Off The Top