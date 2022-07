01:58:59

Una selección personal de algunos de nuestros álbumes de debut internacionales favoritos editados en los últimos 25 años: recordamos los inicios de The White Stripes, The Strokes, Arctic Monkeys, The Black Keys, Florence + The Machine, Muse, alt-J, Janelle Monáe, Coldplay, Haim, MGMT, Royal Blood, Bloc Party, Anna Calvi, Vampire Weekend o Tame Impala, entre otros.

Playlist:

MUSE - Sunburn

COLDPLAY - Shiver

THE KILLERS - Smile Like You Mean It

THE STROKES - Someday

ARCTIC MONKEYS - When The Sun Goes Down

THE WHITE STRIPES - Jimmy the Exploder

THE BLACK KEYS - Countdown

FRANZ FERDINAND - Jacqueline

INTERPOL - Obstacle 1

BLOC PARTY - Banquet

FOALS - Cassius

TWO DOOR CINEMA CLUB - What You Know

EDITORS - Lights

BOMBAY BICYCLE CLUB - Evening / Morning

KAISER CHIEFS - I Predict A Riot

THE KOOKS - Sofa Song

ARCADE FIRE - Neighborhood #1 (Tunnels)

FLORENCE + THE MACHINE - Dog Days Are Over

FATHER JOHN MISTY - Nancy From Now On

ALT-J - Taro

THE XX - VCR

LORDE - Tennis Court

ANNA CALVI - Suzanne And I

MGMT - Electric Feel

TAME IMPALA - Lucidity

PHOENIX - If I Ever Feel Better

JANELLE MONÁE - Tightrope (feat. Big Boi)

VAMPIRE WEEKEND - A-Punk

KINGS OF LEON - Red Morning Light

ROYAL BLOOD - Figure It Out