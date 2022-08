01:59:00

Una selección personal de algunos de nuestros álbumes de debut internacionales favoritos editados en los últimos 25 años: recordamos los inicios de The White Stripes, The Strokes, Arctic Monkeys, The Black Keys, Florence + The Machine, Muse, alt-J, Janelle Monáe, Coldplay, Haim, MGMT, Royal Blood, Bloc Party, Anna Calvi, Vampire Weekend o Tame Impala, entre otros.