Death Valley Girls | Blur | Shego | The Arcs | Bunbury

01:59:01

Abrimos con cuatro cañonazos de Blur en concierto para celebrar la noticia: el grupo se reunirá para actuar en Wembley en 2023. Además, te presentamos lo nuevo de Death Valley Girls, The Arcs, Shego, Menta, Repion y Depresión Sonora, y te adelantamos uno de los temas de la reedición XX aniversario de uno de los mejores discos de Bunbury, 'Flamingos'.

Playlist:

BLUR - Parklife (feat. Phil Daniels) (Live in Hyde Park, 2012)

BLUR - Stereotypes (Live at the Budokan, 1995)

BLUR - Movin' On (Live at Peel Acres, 1997)

BLUR - Song 2 (Live in Hyde Park, 2009)

IGGY POP - Frenzy

IGGY POP - American Valhalla

HERMANOS GUTIÉRREZ - Tres hermanos (feat. Dan Auerbach)

THE ARCS - Heaven Is A Place

GORILLAZ - Baby Queen

NATALIA LACUNZA - No me querías tanto (Perarnau IV, Zahara remix)

SHEGO - Lucky

MENTA - Fatal, gracias

DEPRESIÓN SONORA - Veo tan dentro

REPION - Barrio Somavilla

DHARMACIDE - Dreams

LADY BANANA - Overflow

DEATH VALLEY GIRLS - What Are the Odds

THE BLACK CROWES - The Slider

THE BLACK CROWES - Moonage Daydream

BUNBURY - El viento a favor (En directo en Zaragoza, 2002)

ANDRÉS CALAMARO - Seven Days (En directo en San Sebastián, 1999)

CHARLY GARCÍA - Demoliendo hoteles

SEXY ZEBRAS - Charly García

DOCTOR EXPLOSIÓN - Grises

THE HIVES - Main Offender

EAGLES OF DEATH METAL - Don't Speak (I Came To Make A Bang!)

QUEENS OF THE STONE AGE - Another Love Song

TROPICAL GOTHCLUB - No Wonder

THE WAXWINGS - While You Spiral