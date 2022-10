01:59:00

Los primeros minutos de hoy son para Second, que acaban de anunciar su fin como banda; despedimos al grupo de Sean Frutos, Jorge Guirao, Fran Guirao y Nando Robles escuchando algunas de nuestras canciones favoritas. Además, te presentamos lo nuevo de Dave Rowntree, 'Devil's Island', adelanto del álbum de debut en solitario del batería de Blur; y novedades de Viva Suecia, Maria Rodés, Victorias, Hozier, St Woods y Adam Giles Levy

Playlist:

SECOND - Flores imposibles

SECOND - Invisible

SECOND - Rincón exquisito

SECOND - Muévete y siente

VICTORIAS - El truco

IMAGINE DRAGONS - Love Of Mine ('Night Visions' Demo)

THE KILLERS - Boy

DAMON ALBARN - Royal Morning Blue

DAVE RONWTREE - Devil's Island

THE WAEVE - Can I Call You

OASIS - Roll With It

QUEENS OF THE STONE AGE - The Lost Art Of Keeping A Secret

EAGLES OF DEATH METAL - Complexity

MOCK TUDORS - Crypto

HOT SOLES - Hanging Loose

DEWOLFF - Heart Stopping Kinda Show

HOZIER - Swan Upon Leda

SEAFRET - Pictures

ST WOODS - Flowers on Your Bed

MARIA RODÉS - Recordarte

ADAM GILES LEVY - The Fall

VIVA SUECIA - El bien

BLEACHERS - How Dare You Want More (Live At Electric Lady)

VEINTIUNO - La vida moderna (feat. Love of Lesbian)

ARCTIC MONKEYS - Body Paint

ARCTIC MONKEYS – Arabella