01:59:04

"Una canción que te llena de nostalgia y que hace que quieras quedarte con los ojos cerrados sin pensar en nada más". Eso es lo que nos pasa cuando escuchamos lo nuevo de Dancetería (Miss Caffeina & Varry Brava); con ellos arrancamos esta sesión en la que también te presentamos novedades de Leon Bridges, Bring Me The Horizon, Kid Kapichi, Franc Moody, Cobra Man y The Mighty Orchid King.

Playlist:

DANCETERÍA (Miss Caffeina & Varry Brava) - Danctería (2/1/04)

THE WEEKND - I Feel It Coming (feat. Daft Punk)

DIANA ROSS & TAME IMPALA - Turn Up The Sunshine (PNAU Remix)

ROOSEVELT - Passion (feat. Nile Rodgers)

JOSÉ GONZÁLEZ - Swing (Roosevelt Remix)

METRONOMY - Whitsand Bay (Myd Remix)

FRANC MOODY - I'm in a Funk

FRANC MOODY - Dopamine

DAN MILLSON - Doctor

KID KAPICHI - Rob the Supermarket

COBRA MAN - Cool, Nice.

FRANK CARTER & THE RATTLESNAKES - My Town (feat. Joe Talbot)

BRING ME THE HORIZON - Strangers

TOM MORELLO - Let's Get The Party Started (feat. Bring Me The Horizon)

RAGE AGAINST THE MACHINE - Bulls On Parade

PROPHETS OF RAGE - Hail To The Chief

VIAGRA BOYS - Baby Criminal

THE MIGHTY ORCHID KING - Two Trees Tangled Together

THE CAT EMPIRE - Brighter Than Gold

FANTASTIC NEGRITO - Highest Bidder

JUNGLE - Problemz

THE AVALANCHES - Interstellar Love

LEON BRIDGES - Summer Moon (feat. Kevin Kaar)

LEON BRIDGES - Smooth Sailin'

NICK WATERHOUSE - Katchi (feat. Leon Bridges)

HOT CHIP - Eleanor

FOALS - Life Is Yours

FOALS - Wake Me Up