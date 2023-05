01:58:37

Hoy buceamos en el material inédito de la edición 10º aniversario de ‘Random Access Memories’, el último disco de Daft Punk. Además, te adelantamos dos temas del próximo disco en solitario de Albert Hammond Jr. (una de las canciones en colaboración con Matt Helders, batería de Arctic Monkeys, y Steve Stevens, guitarrista de Billy Idol), y novedades de The Warning, Arde Bogotá, Miniño, Pacífica y Él Mató A Un Policía Motorizado.

Playlist:

ARDE BOGOTÁ - Todos mis amigos están tristes

ARDE BOGOTÁ - Veneno

ARDE BOGOTÁ - El perro

THE HIVES - Bogus Operandi

QUEENS OF THE STONE AGE - Emotion Sickness

THE WARNING - More

ALESSIA CARA & THE WARNING - Enter Sandman

ARCTIC MONKEYS - Arabella

ALBERT HAMMOND JR. - Thoughtful Distress (feat. Matt Helders & Steve Stevens)

ALBERT HAMMOND JR. - Old Man

THE STROKES - Last Nite (Rough Trade Version)

DAFT PUNK - Infinity Repeating (2013 Demo) [feat. Julian Casablancas + The Voidz]

DAFT PUNK - Prime (2012 Unfinished)

DAFT PUNK - GL (Early Take)

DAFT PUNK - Horizon (Japan CD)

BEACH FOSSILS - Seconds

HEATHER - Perfect Life

GRIAN CHATTEN - Fairlies

NOEL GALLAGHER'S HIGH FLYING BIRDS - Council Skies

GAZ COOMBES - Overnight TRains (Wurlitzer Version)

MINIÑO - Ya no siento nada

MINIÑO - Volverán

CALA VENTO - Ferrari

PACÍFICA - With Or Without You

ÉL MATÓ A UN POLICÍA MOTORIZADO - Diamante roto

REPION - Qué soy yo para ti

_juno - _Por algo será