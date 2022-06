Cupido | Sarah Shook & The Disarmers | Wilco

01:58:46

Escuchamos uno de los arrebatos guitarreros del nuevo disco de Cupido, 'Sobredosis de amor', y te traemos unas cuentas novedades en terreno country rock, como lo último de Sarah Shook & The Disarmers, Drive-By Truckers y Wilco.

Playlist:

GINEBRAS - Alex Turner

YAWNERS - Paranormal (feat. Cala Vento)

CALA VENTO - Todo

RED HOT CHILI PEPPERS - One Way Traffic

DRIVE-BY TRUCKERS - Welcome 2 Club XIII

MARCUS KING - Rescue Me

THE SHEEPDOGS - Scarborough Street Fight

10CC - Good Morning Judge

WILCO - Heavy Metal Drummer

WILCO - Falling Apart (Right Now)

JACK WHITE - Queen Of The Bees

JACK WHITE - Eosophobia

HERMANA FURIA - Dam vida

SARAH SHOOK & THE DISARMERS - Talkin' To Myself

LUCINDA WILLIAMS - Real Love

JULIA JACKLIN - Lydia Wears A Cross

MARTA KNIGHT - Strange Times Forever

REPION - Brillante

CUPIDO - Almohada

GOA - Vomito en mi chaqueta (feat. Lucas Colman)

ALIZZZ - Ya no vales (feat. C. Tangana)

INC - Ingobernable

THE GOLDEN LIPS - Straight to the Ashes

THE BRONX - I Got Chills

THE DATSUNS - MF From Hell

WOLFMOTHER - Rock Out

DOWN - Stone the Crow

CORROSION OF CONFORMITY - Albatross

LOS ESTANQUES Y ANNI B SWEET - Llévame al cielo

THE GOASTT (The Ghost of a Saber Tooth Tiger) - Animals