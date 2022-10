01:59:01

Tres músicos audaces se unen para firmar un maravilloso experimento: escuchamos la colaboración entre Crudo Pimento y Kiko Veneno. Y también en esta sesión: nuevas canciones de Broken Bells, Arde y Abraxas, dúo que han formado Carolina Faruolo (ex Los Bitchos) y Lee Blackwell (Night Beats).

Playlist:

BROKEN BELLS - We're Not In Orbit Yet...

BROKEN BELLS - One Night

BROKEN BELLS - Saturdays

DANGER MOUSE & DANIELE LUPPI - Two Against One (feat. Jack White)

JON SPENCER & THE HITMAKERS - Junk Man

CRUDO PIMENTO - Un barco (cargado de gente que ya se hundió)

CRUDO PIMENTO & KIKO VENENO - A Kiko Veneno

KIKO VENENO - Joselito

ARIEL ROT - El mundo de ayer

LICHIS - Se vienen cositas

KEVIN JOHANSEN - Suzanne (feat. Jorge Drexler)

LOS ESTANQUES - La aguja

ARDE - Arde

RIVERBOY - Delirio

TY SEGALL - Hello, Hi

NICE BISCUIT - Fem Chem

THE LAZY EYES - Where's My Brain???

KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD - Ice V

ABRAZAS - Mañana

SANTANA - Hope You're Feeling Better

PORRIDGE RADIO - Back To The Radio

BIG THIEF - Certainty

BECK - Old Man

GORILLAZ - The Valley of The Pagans (feat. Beck)

GORILLAZ - New Gold (feat. Tame Impala and Bootie Brown)