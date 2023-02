01:58:47

Vamos con dos novedades potentes para hoy: por un lado, 'Muchas gracias por venir', el último adelanto del próximo y esperado disco de Ginebras; y, por otra parte, 'Deseando ver la luz', nuevo single de Corizonas. Además, te traemos una de las canciones que incluirá el quinto álbum de Unknown Mortal Orchestra, un disco que, según Ruban Nielson, está inspirado en "la música AOR de la costa oeste, éxitos clásicos, pop raro y música hapa-haole hawaiana".

BAILEN - Call It Like It Is

PVRIS - Goddess

DEMOB HAPPY - Voodoo Science

THE SMASHING PUMPKINS - Beyond the Vale

ARDE BOGOTÁ - Los perros

MELIFLUO - Generación perdida

PEARL JAM - Brain of J.

AUTOSLEEPER - Not To Be Reproduced

GYOZA - Inside the Lair

DHARMACIDE - Depressed

NARROW HEAD - Moments Of Clarity

DIIV - Under The Sun (Live at The Murmrr Theatre)

THE BEATLES - Something

GINEBRAS - Muchas gracias por venir

OASIS - Live Forever

NOEL GALLAGHER'S HIGH FLYING BIRDS - Easy Now

CORIZONAS - Escucha mi voz

CORIZONAS - Deseando ver la luz

CORIZONAS - The Falcon Sleeps Tonight

RIVAL SONS - Rapture

UNKNOWN MORTAL ORCHESTRA - American Guilt

UNKNOWN MORTAL ORCHESTRA - Nadja

TORO Y MOI - Rose Quartz

KAINALU - Queen of Wands

KAINALU - Inhibitions / Intuitions

MUNYA - Cocoa Beach

DEPECHE MODE - Ghosts Again