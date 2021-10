01:59:03

En Radio 3 estrenamos nuevo avance de Corizonas, 'Brindo por ti', un corte con aires "springsteenianos" y con un fantástico estribillo que es carne de festival. Además, adelanto del próximo disco en solitario de Eddie Vedder, y el regreso de Nacho 'Patillas' Álvaro (El Patillas DJ, en Radio 3 los sábados a las 8.00 h.) con una nueva ración de Patillismo Ilustrado, esta vez celebrando los 20 años de carrera de Los Chicos.

Playlist:

TURNSTILE - Blackout

NIRVANA - Stay Away

PEARL JAM - Jeremy

EDDIE VEDDER - Long Way

CORIZONAS - El tiempo pasará

CORIZONAS - Brindo por ti

BLEACHERS - How Dare You Want More

DEERHUNTER - Coronado

DAVID BOWIE - Changes

THE 1975 - If You're Too Shy (Let Me Know)

M83 - Midnight City

GEESE - Low Era

PARQUET COURTS - Walking at a Downtown Pace

THE PARROTS - It's Too Late To Go To Bed

LCD SOUNDSYSTEM - Daft Punk Is Playing at My House

TALKING HEADS - Psycho Killer

PIXIES - Cactus (Live from the Warfield, San Francisco, 2005)

THE JADED HEARTS CLUB - My Generation (Live at The 100 Club)

MILES KANE - Don't Let It Get You Down

THE VACCINES - Alone Star

THE VACCINES - Norgaard

ROYAL REPUBLIC - Rata-Tata

ROYAL REPUBLIC - Getting Along

EAGLES OF DEATH METAL - Miss Alissa

AMYL AND THE SNIFFERS - Hertz

PRIVATE FUNCTION - Albury Wondonga

LOS CHICOS - Muddy Muddy [Patillismo Ilustrado con Nacho Álvaro]

LOS CHICOS - War or Party [Patillismo Ilustrado con Nacho Álvaro]

LOS CHICOS - We Sound Amazing But We Look Like Shit [Patillismo Ilustrado con Nacho Álvaro