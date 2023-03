01:58:39

Abrimos con 'Over', nuevo single de Chvrches con el que el trío escocés abre una nueva etapa en su carrera. Además, estrenamos el segundo avance del próximo disco de Pan, y te traemos novedades de Neuman, The National y Wayne.

Playlist:

CHVRCHES - Over

CHVRCHES - How Not To Drown (feat. Robert Smith)

THE CURE - The Only One

THE NATIONAL - Quiet Light

THE NATIONAL - New Order T-Shirt

ALVVAYS - Tom Verlaine

PAN - Luminiscencia

HAVALINA - Deconstrucción

RUFUS T. FIREFLY - Río Wolf (Versión ELM en directo)

WAYNE - HAL 9000

NEUMAN - New Year

GINEBRAS - Muchas gracias por venir

THE BEATLES - Oh! Darling

LOS TELEPÁTICOS - Reggaeton

LOS TELEPÁTICOS - Arrolladito primavera (feat. Marina Iñesta)

MAXIMILIANO CALVO - Poliamor

CHARLY GARCÍA - Nos siguen pegando abajo

CORIZONAS - Deseando ver la luz

JACK BROADBENT - Ride

CAM COLE - Truth Be Told

JACK WHITE - Taking Me Back

JACK WHITE - Fear Of The Dawn

DEMOB HAPPY - Voodoo Science