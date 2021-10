00:08

¡Nuevo cañonazo de Capsula! Te presentamos 'Behind The Trees', adelanto de 'Phantasmaville', próximo disco de una de las mejores bandas de rock de las que puede presumir la escena nacional. Además, te recomendamos un nuevo avance de Parcels, que ya han desvelado el título y fecha de su nuevo trabajo, y nos detenemos en el álbum que acaban de publicar Manic Street Preachers.

Playlist:

JAKE BUGG - Kiss Like the Sun

OSCAR LANG - Headphones

JETT REBEL - Emma

PRINCE - Yes

MANIC STREET PREACHERS - Australia

MANIC STREET PREACHERS - Orwellian

MANIC STREET PREACHERS - Happy Bored Alone

EDDIE VEDDER - Long Way

EDDIE VEDDER - Far Behind

PEARL JAM - Hail, Hail

GYOZA - In My Room

MEDUSA BOX - Interferences

DIRTY SOUND MAGNET - Social Media Boy

MAIKA MAKOVSKI - Reaching Out to You

CAPSULA - Sphinx

CAPSULA - Behind The Trees

CAPSULA - Suffragette City

NIÑA COYOTE ETA CHICO TORNADO - White Room

LOS ESTANQUES - La aguja

THE HIVES - Tick Tick Boom

VENTURI - Cuál es mi socio

ARCTIC MONKEYS - Teddy Picker

SEXY ZEBRAS - Jaleo

THE VINES - Get Free

AMERICA PART TWO - I Don't Wanna

CHVRCHES - How Not To Drown (feat. Robert Smith)

THE CURE - Primary

THE CURE - Play For Today

DHARMACIDE - Depressed

PARCELS - Overnight

PARCELS - Lightenup

PARCELS - Somethinggreater

PARCELS - Comingback