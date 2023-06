01:58:48

Para empezar la semana, te contamos detalles de algo muy especial que une a Radio 3 con el primer disco de Queen y bandas como Hermana Furia, Rufus T. Firefly, Havalina, Los Estanques y Anni B Sweet o Qverno. Además, escuchamos lo nuevo de Capsula, Alex Lahey, Tigercub, Puño Dragón, 30s40s50s, Los Zigarros y Belako.

Playlist:

HERMANA FURIA - Morse

QUEEN - Keep Yourself Alive

QVERNO - Convulsiones

HAVALINA - Robótica

CAPSULA - Sombra

THEM CROOKED VULTURES - New Fang

QUEENS OF THE STONE AGE - Carnavoyeur

QUEENS OF THE STONE AGE - I Sat by the Ocean

ARCTIC MONKEYS - One For The Road

ARDE BOGOTÁ - Escorpio y sagitario

ALEX LAHEY - Congratulations

ALEX LAHEY - Misery Guts

30s40s50s - (conmigoestásmejor)

GARBAGE - I Think I'm Paranoid

TIGERCUB - It Hurts When You're Around

ROYAL BLOOD - Mountains At Midnight

DEMOB HAPPY - Run Baby Run

DEMOB HAPPY - Fake Satan

MILES KANE - Baggio

ALBERT HAMMOND JR. - Old Man

THE STROKES - 12:51

LOS ZIGARROS - Aullando en el desierto

LEIVA - 92

PUÑO DRAGÓN - Necesito una pala

ÁNGEL STANICH - Dos boy scouts de mierda

NEUMAN - George

BELAKO - White Lies