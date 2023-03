01:58:51

Arrancamos con el que ya es uno de nuestros discos de rock favoritos de la temporada, 'Como ladrones sorprendidos', el tercer álbum de Mi Capitán, un disco necesario, lleno de influencias setenteras pero a la vez totalmente contemporáneo. Además, escuchamos el nuevo cañonazo de Levitants, 'Vamonos', nos detenemos en 'Waterhole' de Neuman y bailamos con la cara más rockera y vacilona de Luz Casa en su nuevo trabajo, 'Las ventanas de mi alma'. Y también en esta sesión de Turbo 3: Gyoza, Battosai, Alison Darwin, October Drift y The Niftys, entre otros.

Playlist:

MI CAPITÁN - Apuntando a tu sien

MI CAPITÁN - Todo se pudre en el atardecer

MI CAPITÁN - Pienso en cuando era posible

EGON SODA - Autorretrato con fracaso al fondo

LEVITANTS - La ventana

LEVITANTS - Vámonos

INTERPOL - The Rover

NEUMAN - Recovered Files

NEUMAN - Three Of Us

QUEEN - Tie Your Mother Down

QUEEN - Liar

DAVID BOWIE - Cracked Actor

GYOZA - As Close as It Gets

BATTOSAI - Entiéndeme

OCTOBER DRIFT - Insects

ÁNGEL STANICH - Escupe fuego

LUZ CASAL - Antes que tú

LOS ZIGARROS - Dispárame (feat. Aurora García) (En directo en el Circo Price, Madrid)

THE NIFTYS - El calor

ALISON DARWIN - Desde cero

PAN - La gran lección de soltar

PAN - El rayo

_juno - _La canción que no vas a hacer hoy