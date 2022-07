01:58:54

Terminamos la serie de especiales de nuestras canciones favoritas de la temporada con un último episodio dedicado a discos internacionales. Suenan Florence + The Machine, Gorillaz, Phoenix, Everything Everything, Fickle Friends, Harry Styles Fontaines D.C., My Kid Brother, Dune Rats, The Wombats, Psychedelic Porn Crumpets, Eddie Vedder y Ty Segall, entre otros.