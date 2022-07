01:58:55

Nuevo episodio dedicado a seleccionar nuestras canciones favoritas del curso, esta vez poniendo el foco en discos internacionales. Suenan The Black Keys, Eels, Wet Leg, The Sheepdogs, Father John Misty, Parcels, Marcus King, The War On Drugs, Arcade Fire, Spoon y Dirty Sound Magnet, entre otros.