Vamos con nuestro 'best of' de cosecha nacional: seguimos recopilando nuestras canciones favoritas de 2022, esta vez centrándonos en artistas nacionales. Suenan temones de, entre otros, Hermana Furia, Los Estanques y Anni B Sweet, Biznaga, Carolina Durante, Melifluo, Zahara con Alizzz, Germán Salto, Repion, Ezpalak, Viva Suecia, Second, Niños Mutantes o León Benavente.

Playlist:

HERMANA FURIA - Noche en vela

LADY BANANA - Overflow

DAN MILLSON - Overflow

EZPALAK - Ez itxoin

VULK - Hamar lagun baten kontra

BIZNAGA - Madrid nos pertenece

MELIFLUO - Historias de hace tiempo

CAROLINA DURANTE - Famoso en tres calles

REPION - Brillante

LOS ESTANQUES Y ANNI B SWEET - He bebido tanto que estoy muerto de sed

GERMÁN SALTO - Solo el tiempo

ARDE - El mar

LEÓN BENAVENTE - Viejos rockeros viejos

PECKER - Cisne negro

NENO - Lo que me planteas

DORIAN - Energía rara

ZAHARA - berlin U5 (REPUTA) (feat. Alizzz)

VEINTIUNO - La vida moderna (feat. Love of Lesbian)

ELYELLA - Que nada nos pare (lo más importante) (feat. La La Love You)

NIÑA POLACA - Lo que yo te he querido (pretérito perfecto)

GINEBRAS - Alex Turner

LEVITANTS - La ventana

YAWNERS - Rivers Cuomo

KARAVANA - Qué bien los dos

ANABEL LEE - Natural para Vogue

AIKO EL GRUPO - Niños furbito y niñas lo que sea

MARYLAND - Volver a nacer

CORA YAKO - Uno entre un millón

KITAI - Todo me da igual

VIVA SUECIA - El bien

SECOND - Flores imposibles

NIÑOS MUTANTES - Madreselvas