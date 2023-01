01:58:52

¡Ey! No os íbamos a dejar sin nuestros especiales de lo mejor del año. Empezamos con el primer volumen dedicado a nuestras canciones favoritas de 2022 en cosecha internacional.

Playlist:

JACK WHITE - That Was Then, This is Now

JACK WHITE - If I Die Tomorrow

BRENDAN BENSON - I Missed the Plane

THE BLACK KEYS - Wild Child

MARCUS KING - Lie Lie Lie

THE SHEEPDOGS - Scarborough Street Fight

EELS - Good Night On Earth

LUNA AURA - Smile (feat. Cameron Walker)

JAGUAR JONZE - Cut

KASABIAN - Scriptvre

MUSE - Won't Stand Down

FICKLE FRIENDS - Yeah Yeah Yeah

BRKN LOVE - Like A Drug

ROYAL BLOOD - Honeybrains

LIAM GALLAGHER - Everything's Electric

FANTASTIC NEGRITO - Highest Bidder

EL PERRO - Breaking Free

PSYCHEDELIC PORN CRUMPETS - Lava Lamp Pisco

THE LAZY EYES - Fuzz Jam

KAVINSKY - Renegade (feat. Cautious Clay)

THE WEEKND - Sacrifice

ROOSEVELT - Passion (feat. Nile Rodgers)

FOALS - Wake Me Up

FRANZ FERDINAND - Curious

POND - Hang a Cross on Me (feat. Cowboy John)

TAME IMPALA - No Choice

GORILLAZ - New Gold (feat. Tame Impala and Bootie Brown)

HARRY STYLES - Music For a Sushi Restaurant

MYD - Domino

KAINALU - Ginseng Hourglass

MELODY'S ECHO CHAMBER - Pyramids in the Clouds