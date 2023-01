01:58:59

Vamos con el segundo volumen de nuestras canciones favoritas de 2022: cosecha internacional. Con temones de Rival Sons, Crobot, Nikki Lane, Bloc Party, Band of Horses, Spoon, The Blackwater Fever, Arctic Monkeys, Jonathan Jeremiah, Wet Leg, Father John Misty, Arcade Fire, Larkin Poe y Broken Bells, entre otros.

Playlist:

RIVAL SONS - Nobody Wants to Die

CROBOT - Better Times

THE VIRGINMARYS - You're A Killer

BLOC PARTY - Traps

SPOON - The Hardest Cut

NIKKI LANE - First High

THE BLACKWATER FEVER - Ode To Ol' John Doe

HERMANOS GUTIÉRREZ - Tres hermanos (feat. Dan Auerbach)

JONATHAN JEREMIAH - Restless Heart

FATHER JOHN MISTY - Q4

ARCTIC MONKEYS - Body Paint

ALT-J - U&Me

BROKEN BELLS - Love On The Run

COIN - Chapstick

BAD SOUNDS - Relief Rain

KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD - Hate Dancin'

MILES KANE - Nothing's Ever Gonna Be Good Enough (feat. Corinne Bailey Rae)

ARCADE FIRE - The Lightning I, II

BAND OF HORSES - Crutch

KID KAPICHI - I.N.V.U.

WET LEG - Angelica

YARD ACT - The Overload

FONTAINES D.C. - Jackie Down The Line

THE MYSTERINES - Dangerous

TROPICAL GOTHCLUB - No Wonder

LARKIN POE - Bad Spell

TYLER BRYANT & THE SHAKEDOWN - Ghostrider

EDDIE VEDDER - Power of Right

RED HOT CHILI PEPPERS - Tippa My Tongue

TY SEGALL - Hello, Hi

KEVIN MORBY - Rock Bottom