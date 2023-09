01:58:30

Estamos de estreno: escuchamos cómo suena 'Mi fábrica de baile' de Joe Crepúsculo pasada por el filtro macarra y rockero de Camellos. Además, te presentamos lo nuevo de Sidonie, 'No salgo más', una canción que funciona como antídoto perfecto para superar cualquier lunes. Y ahí no acaban las novedades de esta sesión: también escuchamos nuevos cañonazos de Medalla, La Maravillosa Orquesta del Alcohol (La M.O.D.A.), Skip the Use, Sundara Karma, The Death of Robert y Belako.

Playlist:

SIDONIE - Estáis aquí

SIDONIE - No salgo más

SIDONIE - Cedé

RAYDEN - Multiverso

SKIP THE USE - We Don't Mind

SUNDARA KARMA - Wishing Well

CAMELLOS - Arroz con cosas

CAMELLOS - Mi fábrica de baile

JOE CREPÚSCULO - Pensar el tiempo

LOS MESONEROS - El puesto es mío

LAGOS - Soltando a pedazos

XOEL LÓPEZ - Elevarte caer (feat. Repion)

LA MARAVILLOSA ORQUESTA DEL ALCOHOL - Hablar sin leísmos

LA MARAVILLOSA ORQUESTA DEL ALCOHOL - Héroes del sábado

MEDALLA - Banderas a media asta

MEDALLA - Abandonarse a la tristeza

THE DEATH OF ROBERT - La mala hostia

MURO MARÍA - Llegas siempre tarde

OKDW - Només amigues

FIN DEL MUNDO - La noche

BELAKO - Flower Trouble

GOLD LAKE - Traveller

RIDERS OF THE CANYON - Sunrising

THE GASLIGHT ANTHEM - History Books (feat. Bruce Springsteen)

BLEACHERS - How Dare You Want More (Live At Radio City Music Hall)

TARQUE - He vuelto para veros arder

ARIZONA BABY - UpDownAroundGo