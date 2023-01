01:59:04

Arrancamos la semana con el 'Ferrari' de Cala Vento, nuevo cañonazo del dúo formado por Joan y Aleix, que esta vez nos hablan sobre las dificultades que tenemos a la hora de enfrentarnos a nuestras debilidades y a la figura del éxito. Además, en esta sesión también escuchamos lo nuevo de Corizonas, 'El diablo gritó sí' -tema que muestra el lado más country de la súper banda- y un segundo avance del próximo disco de Rival Sons.

Playlist:

CALA VENTO - Ferrari

CALA VENTO - Equilibrio

AMANTE LAFFÓN - Reset

LEVITANTS - Adelante

MELIFLUO - Buenaventura

VENTURI - Naces, creces, enloqueces

THE STROKES - The Modern Age (Rough Trade Version)

KARAVANA - Tití me preguntó

REPION - Pronto

BOYGENIUS - $20

JULIEN BAKER - Faith Healer

RIVAL SONS - Memphis Sun

RIVAL SONS - Rapture

RIVAL SONS - Shooting Stars

CROSBY, STILLS, NASH & YOUNG - Almost Cut My Hair

CORIZONAS - Escucha mi voz

CORIZONAS - El diablo gritó sí

JOHNNY CASH - The Man Comes Around

JONATHAN WILSON - Desert Raven

MARGO PRICE - Been To The Mountain

LUCINDA WILLIAMS - Real Love

THE NUDE PARTY - Ride On

NIGHT BEATS - Sunday Mourning (Live At Valentine)

BASS DRUM OF DEATH - Head Change

MÅNESKIN - Feel

MÅNESKIN - Gossip (feat. Tom Morello)