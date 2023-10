Brutus | The Rebels | DELVAL | Two Door Cinema Club | Tarque

01:58:51

Brutus es una de las bandas más interesantes y contundentes que han aparecido en la escena post-rock y post-hardcore en los últimos años, y hoy suenan en esta sesión de lunes de Turbo 3 con dos temas, uno de ellos, su nuevo single, 'Love Won't Hide The Ugliness'. Además, escuchamos la canción con la que The Rebels han anunciado su separación, estrenamos lo nuevo de DELVAL (proyecto en solitario de Juan Izquierda, teclista y productor de Dani Dicostas), y te presentamos las últimas novedades de Two Door Cinema Club y Tarque.

Playlist:

DEMOB HAPPY - Less Is More

DEMOB HAPPY - Voodoo Science

ROYAL BLOOD - Mountains At Midnight

JAWS THE SHARK - Suff City

THE REBELS - Always Now!

THE REBELS - Bongo Dongo Jongo

THE REBELS - New Blood

SUM 41 - Landmines

GREEN DAY - J.A.R. (Jason Andrew Relva) (Outtake)

THE VACCINES - Heartbreak Kid

TWO DOOR CINEMA CLUB - Sure Enough

TWO DOOR CINEMA CLUB - Undercover Martyn

THE CHERUBS - Nausea

EXPLOSIONS IN THE SKY - Moving On

BRUTUS - Love Won't Hide The Ugliness

BRUTUS - Victoria

ANOTHER SKY - Burn The Way

STEVEN WILSON - Rock Bottom (feat. Ninet Tayeb)

SALVANA - Keroseno

BELAKO - Orein Orain

NEIL FRANCES - It's Like a Dream

DELVAL - Lo intento

BREAKBOT - The Less I Know

BREAKBOT - Baby I'm Yours

GROOVE NAZAR - Frenetic Outlaws

MOTHER'S CAKE - I'm Your President (Live)

RAGE AGAINST THE MACHINE - Know Your Enemy

TARQUE - Escapa del amor

PUÑO DRAGÓN - Mierda, creo que te quiero