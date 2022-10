01:58:31

Deliciosa canción la que han elegido Broken Bells como último avance de su nuevo álbum, que el dúo de Danger Mouse y James Mercer publica este viernes con el título de 'Into The Blue'; escuchamos 'Love On The Run' y también nuevas canciones de Niños Mutantes, Elefantes y The Virginmarys.

Playlist:

SEXY ZEBRAS - Tonterías

ROYAL FLASH - Dinamita

THE HIVES - Tick Tick Boom

THE VIRGINMARYS - You're A Killer

THE VIRGINMARYS - Dead Man's Shoes

FRANK TURNER - The Gathering

FALSE HEADS - Hangman

NIRVANA - Stay Away

TY SEGALL - Every 1's a Winner

TY SEGALL - Over

ARDE - El mar

GERMÁN SALTO - Solo el tiempo

NIÑOS MUTANTES - Buena suerte

ELEFANTES - Al olvido (feat. Ara Malikian, Rozalñen, Coque Malla

ARIEL ROT - Vicios caros

THE BLUE STONES - What's It Take To Be Happy?

RAYLAND BAXTER - Rubberband Man

THE BLACK KEYS - 10 A.M. Automatic

MICHELLE BRANCH - You

BROKEN BELLS - Love On The Run

DANGER MOUSE & DANIELE LUPPI - Black (feat. Norah Jones)

MAYA HAWKE - Thérèse

CARLOTA FLÂNEUR - Party

FERRAN PALAU - Lluny

CALA VENTO - Gente como tú

YAWNERS - Paranormal (feat. Cala Vento)

GINEBRAS - Ansiedad

ZAHARA & CAROLINA DURANTE - Joker ('Reputa')

WINE LIPS - Eyes