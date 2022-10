01:59:04

Dedicamos los primeros minutos de esta sesión a Lichis, al que enviamos un fortísimo abrazo y mucho ánimo, deseando que se recupere pronto. Además, escuchamos parte de la reedición superdeluxe de 'Revolver' de The Beatles, la canción que ha publicado Brendan Benson para este Halloween, y el nuevo disco de Marmalade Mountain.

Playlist:

LICHIS - Casi rock and roll

LICHIS - Cazador de mariposas

THE BEATLES - And Your Bird Can Sing (First Version / Take 2)

THE BEATLES - And Your Bird Can Sing (2022 Mix)

BRENDAN BENSON - Halloween

BRENDAN BENSON - Richest Man

THE RACONTEURS - Sunday Driver

KING TUFF - Infinite Mile

KING TUFF - Smalltown Stardust

KING TUFF - Rainbow's Run

KING TUFF - Black Moon Spell

TY SEGALL - Looking at You

MARMALADE MOUNTAIN - Drawing Circles on the Ground

THE ARCS - Stay in My Corner

THE ARCS - Keep On Dreamin'

HERMANOS GUTIÉRREZ - Tres hermanos (feat. Dan Auerbach)

KHRUANGBIN & LEON BRIDGES - Texas Sun

EDDIE VEDDER - No Ceiling

PEARL JAM - Alive

EDDIE VEDDER - Brother the Cloud

RED HOT CHILI PEPPERS - Tippa My Tongue

DEAD KENNEDYS - Halloween

RED HOT CHILI PEPPERS - Stone Cold Bush

MOTHER'S CAKE - I'm Your President

FRANKIE AND THE WITCH FINGERS - Electricide

GOBLIN CIRCUS - Creepy Monster

TAME IMPALA - Mind Miachief

TAME IMPALA - Elephant