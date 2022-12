01:58:30

Dedicamos parte de este Turbo 3 a Brendan Benson, rey de la melodía y los estribillos redondos; escuchamos su nuevo disco, 'Low Key', y recorremos algunos de los mejores momentos de su carrera en solitario. Además en esta sesión: novedades de Ezpalak, Elem y Joel Sarakula.

Playlist:

THE BLACK KEYS - Wild Child

THE BLACK KEYS - Hard Row

ARCTIC MONKEYS - Fluorescent Adolescent

ARCTIC MONKEYS - I Ain't Quite Where I Think I Am

BLUR - For Tomorrow

BLUR - Lonesome Street

OASIS - Stop Crying Your Heart Out

BRENDAN BENSON - I Missed the Plane

BRENDAN BENSON - People Grow Apart

BRENDAN BENSON - Bird's Rye View

BRENDAN BENSON - Sittin' Pretty

BRENDAN BENSON - Tiny Spark

BRENDAN BENSON - What I'm Looking For

BRENDAN BENSON - Rejuvenate Me

BRENDAN BENSON - Richest Man

THE RACONTEURS - Steady, As She Goes

TROPICAL GOTHCLUB - No Wonder

QUEENS OF THE STONE AGE - Feet Don't Fail Me

HAVALINA - Deconstrucción

ELEM - El fin del mundo

ZAHARA - Berlin U5 (con Alizzz)

ALIZZZ - Qué pasa nen

KRAFTKLUB - Ein song reicht

ALISON DARWIN - Todo acaba bien

EZPALAK - Ez itxoin

KING TUFF - Portrait Of God

DRUGDEALER - Baby (feat. Tim Presley)

JOEL SARAKULA - Lonely Town

THE ALAN PARSONS PROJECT - I Wouldn't Want to Be Like You