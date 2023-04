01:58:48

Arrancamos con '23 semanas', nuevo adelanto del próximo disco de Cala Vento, 'Casa Linda'. Además, escuchamos la colaboración que se han marcado Ben Harper y Jack Johnson en 'Yard Sale', uno de los temas que contendrá 'Wide Open Light', el álbum que Harper lanzará el 2 de junio. Y también en esta sesión de Turbo 3: Ginebras junto a Karavana, Monteperdido, Repion, Cam Cole y Rival Sons, entre otros.

Playlist:

CALA VENTO - 23 semanas

MONTEPERDIDO - Vas a petar

REPION - Qué soy yo para ti

FONTAINES D.C. - ' Cello Song

EL DIABLO DE SHANGHAI - Boviscopofobia

ANABEL LEE - Natural para Vogue

THE STROKES - New York City Cops

KARAVANA - Tití me preguntó

GINEBRAS - Lunes negro (feat. Karavana)

ARCTIC MONKEYS - When The Sun Goes Down

JACK JOHNSON - Good People

BEN HARPER - Yard Sale (feat. Jack Johnson)

BEN HARPER - Need To Know Basis

GARY CLARK JR. - Vehicle

WITCH - Avalanche Of Love (feat. Sampa the Great)

KONGOS - Take It From Me

DEMOB HAPPY - Run Baby Run

THE BLACKWATER FEVER - My Weakness

RIVAL SONS - Nobody Wants to Die

RIVAL SONS - Bird in the Hand

TYLER BRYANT & THE SHAKEDOWN - Burnin'

CAM COLE - Truth Be Told

ARIEL ROT - Te busqué (En vivo en la sala El Sol, Madrid, 2 de abril, 1998)

ANDRÉS CALAMARO - El salmón (En directo, gira española 'Bohemio Tour 2017')

LOS RODRÍGUEZ - Boogie de los piratas (En directo en Las Ventas, Madrid, 7 septiembre 1993)

LOS RODRÍGUEZ - Canal 69 (En directo en Las Ventas, Madrid, 7 septiembre 1993)

LOS ZIGARROS - Dispárame (feat. Aurora García) (En directo, Circo Price, Madrid)