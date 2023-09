01:58:20

Escuchamos el regreso de Arizona Baby con 'Nightmare in Suburbia', una joya de rock acústico que sirve de primer adelanto de su esperado próximo disco. Además, estrenamos lo nuevo de Bum Motion Club, 'Deprisa, deprisa', que formará parte del álbum de debut del grupo. Y te traemos las últimas novedades de Wilco, Deadletter, Hand Habits, The Bones of J.R. Jones y King Tuff.

Playlist:

LEÓN BENAVENTE - Nuestro aniversario

LEÓN BENAVENTE - Ánimo, valiente

ARIZONA BABY - Make Believe

ARIZONA BABY - Nightmare in Suburbia

JOHN R. MILLER - Conspiracies, Cults & UFOs

THIN LIZZY - The Rocker

TARQUE - He vuelto para veros arder

LOS ZIGARROS - Rock rápido

ARIEL ROT - La última cena

PUÑO DRAGÓN, Mierda, creo que te quiero

SIDONIE - No salgo más

SIDONIE - On the Sofa

REME - Egyptian Walls

MANIC VICE - Mary's Dollhouse

BUM MOTION CLUB - Deprisa, deprisa

DHARMACIDE - Depressed

CAMELLOS - Mi fábrica de baile

DEADLETTER - Degenerate Inanimate

A. SAVAGE - Elvis In The Army

KING TUFF - Portrait Of God (2016 version)

THE BONES OF J.R. JONES - I'll See You in Hell (feat. Julie Odell)

THE NATIONAL - Laugh Track (feat. Phoebe Bridgers)

HAND HABITS - Something Wrong

WILCO - Cousin

WILCO - Monday

THE ROLLING STONES - Angry

THE ROLLING STONES - Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker)

DAVID BOWIE - Let's Spend the Night Together